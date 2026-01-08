Fenerbahçe: "Kulübümüz, Fransa Milli Takımı oyuncusu Matteo Guendouzi'nin transferi konusunda, oyuncunun kulübü ve kendisiyle görüşmelerini sürdürmektedir. Bu kapsamda, transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini gerçekleştirmek üzere oyuncu İstanbul'a davet edilmiştir." - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Guendouzi'yi İstanbul'a Davet Etti - Son Dakika
