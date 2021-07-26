Yeni sezonda mutlak şampiyonluk isteyen Fenerbahçe, hazırlık maçlarında şov yapıyor. TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile karşılaşan sarı-lacivertliler karşılaşmadan 4-0'lık skorla galip ayrıldı.
İlk yarısı golsüz biten mücalede ikinci yarı farka koşan Fenerbahçe'nin gollerini 49. dakikada Nazım Sangare, 59. dakikada Ozan Tufan, 70. dakikada Muhammed Gümüşkaya ve 79. dakikada Zajc attı. Sarı-lacivertliler daha önce oynadığı hazırlık maçlarında da a Rumen ekibi Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı 4-1'lik skorlarla yenmişti.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etti - Son Dakika Spor