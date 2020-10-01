Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın isim sponsorluğu sözleşmesi uzatıldı - Son Dakika

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın isim sponsorluğu sözleşmesi uzatıldı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın Öznur Kablo ile olan isim sponsorluğu anlaşması bu sezonun sonuna kadar uzatıldı.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın isim sponsorluğu sözleşmesi uzatıldı, System.String[]

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın Öznur Kablo ile olan isim sponsorluğu anlaşması bu sezonun sonuna kadar uzatıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, sözleşme uzatmayla ilgili Ülker Stadı'ndaki 1907 Tribünü'nde imza töreni düzenlendi. Basına kapalı gerçekleştirilen törene genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu üyesi Metin Sipahioğlu ve Öznur Kablo Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Balarısı katıldı. Organizasyonda Fenerbahçe Öznur Kablo Başantrenörü Victor Lapena, takım menajeri Arzu Özyiğit ile takım kaptanı Tuğçe Canıtez de hazır bulundu.

Törende değerlendirmede bulunan Burak Çağlan Kızılhan, "Kadın basketbol takımımız ve Öznur Kablo arasında geçtiğimiz sezon başlayan iş birliği, yakaladığımız sinerji ile çok kısa sürede bir aile bağına dönüştü. İş birliğimiz adeta çok uzun yıllara dayanıyormuşçasına, 'Fenerbahçe Öznur Kablo' ismi tek bir 'marka' olarak algılanarak zihinlerde yer etti." diye konuştu.

Sarı-lacivertli takımın geçen sezon iyi bir performans gösterdiğini ancak katıldığı organizasyonların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamadığını hatırlatan Kızılhan, "Takımımız çok iyi bir başlangıçla, tüm sezon boyunca hem Türkiye'de hem de Avrupa'da kupalar için en favori ekiplerden biri olarak gösterildi. Kovid-19 salgını nedeniyle, sezonu tamamlayamadık ancak takımımız gösterdiği üstün performans ile camiamızın takdirini, taraftarlarımızın da ilgi ve desteğini kazandı, sezon boyunca bizleri gururlandırdı. Bu sezon da sahip olduğumuz bu kazanma ruhuyla, birbirine kenetlenmiş bir takım olarak, kaldığımız yerden hedeflerimize emin adımlarla yürüyeceğimize inanıyorum. Ailemizin kıymetli bir parçası olarak gücümüze güç katan Öznur Kabloyla umuyorum ki uzun yıllar birlikte yürümeye devam ederiz. Bu sene şampiyonluk kupasını ve inşallah FIBA Kadınlar Avrupa Ligi kupasını da alacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Sipahioğlu: "Optimum bütçelerle maksimum başarı"

Kadın basketboldan sorumlu yönetici Metin Sipahioğlu ise kulübün içinde bulunduğu şartlarda optimum bütçelerle maksimum başarı yakalayacak kadro kurmak için çalıştıklarını söyledi.

Takımlarının geçen sezon iyi bir performans sergilediğini aktaran Sipahioğlu, "Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ve Öznur Kablo'nun birlikte yürüyüşü, omuz omuza mücadelesi takımımıza da olumlu yansıdı. Salgın nedeniyle tamamlanamayan sezonda oldukça başarılı, Türkiye'de Avrupa'da her maça favori olarak çıkan, kazanmayı alışkanlık haline getirmiş bir takım performansına şahit olduk. Ne mutlu ki, bu sezon da iş birliğimiz kaldığı yerden devam edecek ve inanıyorum ki geçen sezonki performansımızı sürdürerek birlikte büyük başarılara yelken açacağız." şeklinde görüş belirtti.

Sarı-lacivertli takım hakkında da bilgi veren Metin Sipahioğlu, "Göreve geldiğimiz günden beri amatör branşlarımızda, kulübümüzün içinde bulunduğu mevcut şartlarda en akılcı ve rasyonel adımları atmaya ve optimum bütçelerle maksimum başarıları yakalayacak kadroları yaratmaya çalışıyoruz. Başkanımızın ortaya koyduğu vizyon ile içinde bulunduğumuz şartlara rağmen tüm kupalarda zirveye yarışacak takımlar kuruyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

2018-2019 sezonunda kadın basketbol şubesinde oyuncu net maaş bütçesinin 2.3 milyon dolar seviyesinde olduğunu aktaran Sipahioğlu, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki sezon için oluşturduğumuz kadronun net maaş bütçesi 1.3 milyon dolar şeklinde. Bunun yanında değerli sponsorumuz Öznur Kablo'yu da branşımıza kazandırdığımızı hesap edersek, önümüzdeki sezon sponsor katkımızı da göz önünde bulundurduğumuzda, takımımızın net maaş yükü 1 milyon dolar seviyesinin altına inmiş oldu. Bu rakamlara bakıldığında, son 20 yılın en düşük net maaş yüküne sahip kadın basketbol takımını kurduğumuz söylenebilir. Kulübümüzün mali gerçekleri noktasında rakamları düşürürken, iyi bir planlama ile tüm kulvarlarda hedeflerimize yürüyebilecek bir kadroyu da oluşturduğumuzu düşünüyoruz."

İbrahim Balarısı ise sözleşmenin uzatılmasıyla ilgili, "Takımımızın teknik heyet ve oyuncularla birlikte, birlikteliğimizin son derece sinerji olarak geçeceğine ve başarıdan başarıya koşacağımıza inanıyorum. Umarım bundan sonraki yıllarda da Fenerbahçe ile olan iş birliğimiz devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Öznur Kablo, Fenerbahçe, basketbol, Kadın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 13:39 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın isim sponsorluğu sözleşmesi uzatıldı - Son Dakika Spor

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