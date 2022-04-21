SPOR Fenerbahçe kafilesi, Rize'de - Son Dakika
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SPOR Fenerbahçe kafilesi, Rize'de

21.04.2022 20:19
SPOR Fenerbahçe kafilesi, Rize'de

Spor Toto Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak Fenerbahçe, karşılaşma için kente geldi.

Spor Toto Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak Fenerbahçe, karşılaşma için kente geldi.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 34'üncü haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Sarı-lacivertli kafileyi taşıyan özel uçak 18.10 sıralarında Trabzon'a inerken, kafile için geniş güvenlik önlemleri alındı. Az sayıda taraftar havalimanı çıkışında takımlarını karşılarken, Erzincan Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Atilla Sönmez, teknik direktör İsmail Kartal'a çiçek verdi. Bazı taraftarlar Mert Hakan Yandaş ve Ferdi Kadıoğlu ile hatıra fotoğrafı çektirerek forma imzalattı.

Dış hatlar terminali gelen yolcu salonundan çıkış yapan sarı lacivertli kafile daha sonra kendilerini bekleyen otobüsler ile polis eskortu eşliğinde Rize'ye doğru hareket etti. Kara yolu ile Rize'ye ulaşan sarı lacivertliler, yarın oynayacağı karşılaşma öncesinde Rize'de bir otelde kampa girdi.

Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, yarın 20.30'da Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

SPOR Fenerbahçe kafilesi, Rize'de
SPOR Fenerbahçe kafilesi, Rize'de
SPOR Fenerbahçe kafilesi, Rize'de
SPOR Fenerbahçe kafilesi, Rize'de
SPOR Fenerbahçe kafilesi, Rize'de
SPOR Fenerbahçe kafilesi, Rize'de
SPOR Fenerbahçe kafilesi, Rize'de
SPOR Fenerbahçe kafilesi, Rize'de
SPOR Fenerbahçe kafilesi, Rize'de
SPOR Fenerbahçe kafilesi, Rize'de
SPOR Fenerbahçe kafilesi, Rize'de
SPOR Fenerbahçe kafilesi, Rize'de
SPOR Fenerbahçe kafilesi, Rize'de
SPOR Fenerbahçe kafilesi, Rize'de
SPOR Fenerbahçe kafilesi, Rize'de

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Fenerbahçe kafilesi, Rize'de - Son Dakika


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