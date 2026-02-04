Fenerbahçe, Kante ile Anlaştı - Son Dakika
Spor

Fenerbahçe, Kante ile Anlaştı

Fenerbahçe, Kante ile Anlaştı
04.02.2026 09:29
Fenerbahçe, N'Golo Kante ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni transfer kadroya katıldı.

FENERBAHÇE, Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante ile 2.5 yılık sözleşme imzaladı.

Devre arası transfer döneminde kadrosuna güçlendirmeye devam eden Fenerbahçe, orta sahaya bir transfer daha gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad forması giyen 34 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusuyla 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kante'nin transferiyle ilgili sarı-lacivertli kulübün sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı hikayeler zaman alır, ama yarım kalmaz. Fenerbahçemize hoş geldin N'Golo Kante" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Fenerbahçe'nin karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı Faslı santrfor Youssef En-Nesyri de Al Ittihad ile sözleşme imzaladı.

Kaynak: DHA

09:43
09:31
09:03
08:59
08:40
08:31
