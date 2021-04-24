Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı Fırat Aydınus'un

Yarın oynanacak karşılaşmalarda şu hakemler düdük çalacak:

Süper Lig'in 37. haftasında yarın oynanacak müsabakaların hakemleri açıklandı. TFF'den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe- Kasımpaşa maçında düdük Fırat Aydınus 'ta olacak.

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