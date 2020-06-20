Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacakları maçın hazırlıkların akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacakları maçın hazırlıkların akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Tahir Karapınar yönetiminde yapılan antrenman koşu, ısınma ve çabukluk başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertli ekip, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayarak Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı

Adı Fenerbahçe ile anılan Morozyuk, transfer iddialarına yanıt verdi: Her şey mümkün

Fenerbahçe'nin Beşiktaşlı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le anlaştığı ileri sürüldü

Akhisarspor'da Yılmaz Vural dahil toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı

Galatasaraylı Ahmet Çalık, Gaziantep maçında kaptan olarak sahaya çıkacak

Werder Bremen, Almanya Bundesliga'ya veda edebilir

Schalke, Fenerbahçe'nin gündemindeki İrfan Can için girişimde bulundu

Bayern Münih'li Lewandowski, lig bir sezonda en çok gol atan futbolcu oldu

Beşiktaş, deplasmanda Denizlispor'u 5-1 mağlup etti

Inter'in efsane futbolcusu Mario Corso yaşamını yitirdi

Seyircisiz maçta Başakşehirli Demba Ba'nın kafasına tribünden su şişesi atıldı

Lakers'ın sahibi, Kobe Bryant'a yapılan ırkçılığı sosyal medyadan paylaştı

Fransa'da 11 Temmuz'dan itibaren maçlara seyirci alınacak

Kaya Çilingiroğlu'ndan tartışma yaratacak sözler: Erkek erkeğe öpüşmeye karşıyım