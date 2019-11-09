Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Kasımpaşa maçına VAR damgası
Son Dakika Spor Fenerbahçe Kasımpaşa maçına VAR damgası

Fenerbahçe Kasımpaşa maçına VAR damgası

7 saat önce

İlk olarak 37. dakikada Kasımpaşa'nın Khalili ile bulduğu gol öncesi orta sahada Koita'nın topa elle müdahale edip etmediği VAR hakemi Serkan Tokat tarafından incelendi.

Fenerbahçe Kasımpaşa maçına VAR damgası, System.String[]

İlk olarak 37. dakikada Kasımpaşa'nın Khalili ile bulduğu gol öncesi orta sahada Koita'nın topa elle müdahale edip etmediği VAR hakemi Serkan Tokat tarafından incelendi. Pozisyonda el olmadığına karar veren VAR, golün nizami olduğunu hakem Ali Palabıyık'a bildirdi. 43. dakikada Gustavo'nun kafa vuruşunda Sadiku'nun eline çarpan topta VAR incelemesi sonucu penaltı kararı verildi. Penaltıyı kullanan Muriç, F. Bahçe'yi 2-1 öne geçirdi. Golün ardın Karim Hafez, hakemi alkışla protesto edince üst üste 2 sarı kart gördü ve oyundan ihraç edildi.


Bülent Yavuz: Penaltı ve kırmızı kartlar doğru


Hakemlerin performansını Hürriyet'e yorumlayan Bülent Yavuz, şu değerlendirmeyi yaptı: Birinci penaltıyı Ali Palabıyık, ikinciyi VAR masasındaki Serkan Tokat verdi. İlkinde Palabıyık pozisyona çok yakındı, tereddütsüz penaltıyı verdi, doğruydu. İkincisinde Sadiku, ceza sahasında topu net bir şekilde eliyle engelledi. Hakem önce devam ettirdi fakat VAR masasındaki Serkan Tokat, kendisini monitöre davet etti. Palabıyık da monitörden izleyip penaltıyı verdi. Karim Hafez golden sonra hakeme itiraz edip alkışlayınca kırmızı kart gördü. 72'de F.Bahçeli Mauricio Isla, rakibinin ayağına basınca kırmızı kart gördü. Bu da doğru karardı. Ali Palabıyık, iki penaltı ve iki kırmızı kart kararı doğruydu.

Ali Palabıyık, Kasımpaşa, Tokat, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 08:40 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Aytaç Kara'dan Ali Palabayık'a görülmemiş tepki!
Ersun Yanal'ı kızdıran soru! "Ne alakası var" deyip basın toplantısını terk etti Ozan Tufan'dan Ersun Yanal'a tepki Aytaç Kara'dan Ali Palabıyık'a: Al sen kullan hocam

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 15:51:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Kasımpaşa maçına VAR damgası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]