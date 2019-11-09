Fenerbahçe Kasımpaşa maçına VAR damgası

İlk olarak 37. dakikada Kasımpaşa'nın Khalili ile bulduğu gol öncesi orta sahada Koita'nın topa elle müdahale edip etmediği VAR hakemi Serkan Tokat tarafından incelendi. Pozisyonda el olmadığına karar veren VAR, golün nizami olduğunu hakem Ali Palabıyık'a bildirdi. 43. dakikada Gustavo'nun kafa vuruşunda Sadiku'nun eline çarpan topta VAR incelemesi sonucu penaltı kararı verildi. Penaltıyı kullanan Muriç, F. Bahçe'yi 2-1 öne geçirdi. Golün ardın Karim Hafez, hakemi alkışla protesto edince üst üste 2 sarı kart gördü ve oyundan ihraç edildi.



Bülent Yavuz: Penaltı ve kırmızı kartlar doğru



Hakemlerin performansını Hürriyet'e yorumlayan Bülent Yavuz, şu değerlendirmeyi yaptı: Birinci penaltıyı Ali Palabıyık, ikinciyi VAR masasındaki Serkan Tokat verdi. İlkinde Palabıyık pozisyona çok yakındı, tereddütsüz penaltıyı verdi, doğruydu. İkincisinde Sadiku, ceza sahasında topu net bir şekilde eliyle engelledi. Hakem önce devam ettirdi fakat VAR masasındaki Serkan Tokat, kendisini monitöre davet etti. Palabıyık da monitörden izleyip penaltıyı verdi. Karim Hafez golden sonra hakeme itiraz edip alkışlayınca kırmızı kart gördü. 72'de F.Bahçeli Mauricio Isla, rakibinin ayağına basınca kırmızı kart gördü. Bu da doğru karardı. Ali Palabıyık, iki penaltı ve iki kırmızı kart kararı doğruydu.