Fenerbahçe-Kayserispor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fenerbahçe-Kayserispor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek - Son Dakika

Fenerbahçe-Kayserispor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek

6 saat önce

Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanacak olan ligin 27.hafta karşılaşmasını Sakarya Bölgesinden Atilla Karaoğlan yönetecek.

Fenerbahçe-Kayserispor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek, System.String[]

Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanacak olan ligin 27.hafta karşılaşmasını Sakarya Bölgesinden Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27.haftasının açılış karşılaşmasında İstanbul Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda saat 20.00'de oynanacak olan Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Samet Çavuş ve İbrahim Bozbey yapacak. Maçın 4.Hakemi Cihan Aydın.

Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor maçının VAR Hakemi Bahattin Şimşek olurken, AVAR Hakemi ise Ekrem Kan yapacak.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:05 Kaynak: İHA

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