Fenerbahçe'de, kadın-erkek voleybol ile kadın basketbolda 65 kişinin koronavirüs testleri negatif çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de, kadın-erkek voleybol ile kadın basketbolda 65 kişinin koronavirüs testleri negatif çıktı - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de, kadın-erkek voleybol ile kadın basketbolda 65 kişinin koronavirüs testleri negatif çıktı

6 saat önce

Fenerbahçe Kulübü, kadın ve erkek voleybol takımları ile basketbol kadın takımının sporcu, teknik ve idari ekip olmak üzere 65 kişiye koronavirüs testi yapıldığını ve sonuçların negatif çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, kadın-erkek voleybol ile kadın basketbol takımında sporcu, teknik heyet ve personelin koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, kadın ve erkek voleybol takımları ile kadın basketbol takımından sporcu, teknik ve idari ekipten olmak üzere toplamda 65 kişiye koronavirüs taraması yapıldığı belirtildi.

TÜM SPORCULARIN SON TESTİ NEGATİF ÇIKTI

İlk yapılan tetkiklerde koronavirüs bulgularına rastlanılan 5 kişinin detaylı taramaları sonrasında sonuçların negatif çıktığı kaydedildi.

Son testlere göre tüm sporcu, teknik heyet ve idari personelin sonuçlarının negatif olduğu aktarıldı.

İlk bulguları pozitif çıkan, sonrasında yapılan ikinci testleri negatif olan sporcular ve teknik heyetten bir çalışanın tedbir amaçlı tıbbi kontrol altına alındığı ve evlerinde istirahat ettikleri belirtildi.

Fenerbahçe'de, kadın-erkek voleybol ile kadın basketbolda 65 kişinin koronavirüs testleri negatif çıktı

voleybol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 02:00 Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (2)
  • Gel : Her haneye ayrım yapmaksızın mutlaka en az 3000 TL verilmeli. 2 3 çoluğu Çoçuğu olana mutlaka ayrıca bez mama mutfak erzak destek verilmeli ayrım yapmaksızın. Evi kira olana yüzde 50 kira desteği verilmesi gerek. Yapılan bağış yardımlar mutlaka her haneye ulaşmalı. 6 7 bin TL altından az para giren haneler mutlaka bu yardım İle destek verilmeli. Kısa çalışma ödeneğinden 1 gün bile çalışanlar faydalanabilmeli. Araç ev vergileri 3 4 ay durdurulmalı. Elektirk cep telefonu faturası su faturası doğalgaz mutlaka saçma sapan vergi bedeller kaldırılmalı. Bu halk bu millet her daim devlet ve iş verenin yanında oldu Şimdi işveren patron devlet hükümetin görevi bu halkı ayrım yapmadan ayrıştırmadan 65 yaş üstü altı demeden siyasete bulaştırmadan her haneye destek zamanı özellikle kiracı çoluk çoçuk sahibi olanlara. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır


Son Dakika

Bir dönem ülkesinin en gözde sporcusuydu, şimdi geçinmek için +18 film sektörüne girdi
Hamile kadın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti, bebeği ameliyatla kurtarıldı 83 yaşındaki kadın, kendisini riske atıp maaşını getiren görevliyi alnından öptü İspanyol basını yazdı: Rüştü Reçber kritik durumda
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz         
20:12
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayımız yüzde 25,2 arttı, sosyal izolasyondan taviz vermeyelim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayımız yüzde 25,2 arttı, sosyal izolasyondan taviz vermeyelim         
20:08
Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi         
19:51
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi         
19:49
İspanyol basını yazdı: Rüştü Reçber kritik durumda İspanyol basını yazdı: Rüştü Reçber kritik durumda         
19:32
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini aştı         
19:26
Umut Nayir: Galatasaray'a attığım gol benim için çok özeldi Umut Nayir: Galatasaray'a attığım gol benim için çok özeldi         
19:12
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi         
19:09
Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı         
18:50
UEFA'dan Başakşehir'e 1500 euro para cezası UEFA'dan Başakşehir'e 1500 euro para cezası         
18:46
Okan Buruk: Göksel Gümüşdağ hasta yatağında Milli Dayanışma Kampanyası için çok çalıştı Okan Buruk: Göksel Gümüşdağ hasta yatağında Milli Dayanışma Kampanyası için çok çalıştı         
18:37
Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
18:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, telefonda görüştü! İki lider koronavirüs salgınını ele aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, telefonda görüştü! İki lider koronavirüs salgınını ele aldı         
18:23
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan blokeyi kaldırmak için mahkemeye başvurdu İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan blokeyi kaldırmak için mahkemeye başvurdu         
18:17
Sağlık çalışanları, koronavirüs sürecinde büyük emek sarf eden temizlik görevlilerini alkışladı Sağlık çalışanları, koronavirüs sürecinde büyük emek sarf eden temizlik görevlilerini alkışladı         
18:12
Fransa'da yayıncı kuruluş, Nisan'da kulüplere ödeme yapmayacak Fransa'da yayıncı kuruluş, Nisan'da kulüplere ödeme yapmayacak         
18:08
Hazineye ait tarım arazilerinin kiraları 6 ay ertelendi Hazineye ait tarım arazilerinin kiraları 6 ay ertelendi         
18:00
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den OHAL açıklaması: Travmaya sebep olmamalıyız Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den OHAL açıklaması: Travmaya sebep olmamalıyız         
17:40
TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin liralık destek TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin liralık destek         
17:34
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1801'e ulaştı İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1801'e ulaştı         
17:32
Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü         
17:30
Kasımpaşa Kulübü: Hiçbir çalışanımızı işten çıkarmayacağız Kasımpaşa Kulübü: Hiçbir çalışanımızı işten çıkarmayacağız         
17:18
Suudi iş adamı Yasir Al-Rumayyan, Newcastle United'ı satın alıyor Suudi iş adamı Yasir Al-Rumayyan, Newcastle United'ı satın alıyor         
17:15
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu         
17:15
Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu         
17:10
İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi         
17:08
Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 3 bin 170'e yükseldi Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 3 bin 170'e yükseldi         
17:07
Sette 'Oy korona' şarkısıyla oynayan Erkan Petekkaya, kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a cevap verdi Sette 'Oy korona' şarkısıyla oynayan Erkan Petekkaya, kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a cevap verdi         
17:01
Erzincanspor forması giyen Muhammed Demirci: Hedefim tekrar Beşiktaş'ta oynamak Erzincanspor forması giyen Muhammed Demirci: Hedefim tekrar Beşiktaş'ta oynamak         
16:55
Kaskı kafasında değil saksıda taşıyan sürücüye 2 bin 893 TL cezası kesildi Kaskı kafasında değil saksıda taşıyan sürücüye 2 bin 893 TL cezası kesildi         
16:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2020 20:46:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe'de, kadın-erkek voleybol ile kadın basketbolda 65 kişinin koronavirüs testleri negatif çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]