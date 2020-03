Fenerbahçe'de, kadın-erkek voleybol ile kadın basketbolda 65 kişinin koronavirüs testleri negatif çıktı

Gel :

Her haneye ayrım yapmaksızın mutlaka en az 3000 TL verilmeli. 2 3 çoluğu Çoçuğu olana mutlaka ayrıca bez mama mutfak erzak destek verilmeli ayrım yapmaksızın. Evi kira olana yüzde 50 kira desteği verilmesi gerek. Yapılan bağış yardımlar mutlaka her haneye ulaşmalı. 6 7 bin TL altından az para giren haneler mutlaka bu yardım İle destek verilmeli. Kısa çalışma ödeneğinden 1 gün bile çalışanlar faydalanabilmeli. Araç ev vergileri 3 4 ay durdurulmalı. Elektirk cep telefonu faturası su faturası doğalgaz mutlaka saçma sapan vergi bedeller kaldırılmalı. Bu halk bu millet her daim devlet ve iş verenin yanında oldu Şimdi işveren patron devlet hükümetin görevi bu halkı ayrım yapmadan ayrıştırmadan 65 yaş üstü altı demeden siyasete bulaştırmadan her haneye destek zamanı özellikle kiracı çoluk çoçuk sahibi olanlara.