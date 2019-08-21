Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Kulübünün ilk başkanı anıldı
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Fenerbahçe Kulübünün ilk başkanı anıldı

31 dakika önce

Fenerbahçe Kulübünün kurucularından ve ilk başkanı Ziya Songülen, kabri başında anıldı.

Fenerbahçe Kulübünün ilk başkanı anıldı, System.String[]
Fenerbahçe Kulübünün kurucularından ve ilk başkanı Ziya Songülen, kabri başında anıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ziya Songülen'in vefatının 83. yıl dönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi.
Songülen'in Bebek Aşiyan Mezarlığı'nda bulunan kabri başında düzenlenen törene torunları Nazan Karakaş, Canan Çelikbaş ve Füsun Çelikbaş ile sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Metin Sipahioğlu katıldı.
1907 Derneği Başkanı Ruşen Çetin ve 1907 Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Levent Hataylı da anma töreninde yer aldı.
Törende merhum Ziya Songülen'in ruhuna dualar okundu.
Aşiyan Mezarlığı, Fenerbahçe, Bebek, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:40 Kaynak: AA
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