Fenerbahçe maçından notlar (2)

Fenerbahçe'de gelecek sezon sportif direktörlük koltuğuna oturacak Emre Belözoğlu, futbolculuk kariyerindeki son derbisine çıktı. Takımda futbolculuğun yanı sıra sezon içinde teknik heyete de destek veren Emre Belözoğlu, kariyerindeki son derbisine çıkıp takımının sahadan galip gelmesi için mücadele etti.

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