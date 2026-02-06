Fenerbahçe, Maria Alves'i Transfer Etti

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET forması giyen savunma oyuncusu Maria Aparecida Souza Alves'i kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Chobani Stadyumu'nda gerçekleştirilen imza töreninde oyuncunun yanı sıra kadın futbolundan sorumlu yönetim kurulu üyesi Ufuk Şansal hazır bulundu.
Brezilya Kadın A Milli Takım formasını da giyen 32 yaşındaki futbolcuyla 1,5 yıllık anlaşmaya varıldı.
