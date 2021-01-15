Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü mesaisi başladı - Son Dakika

Süper Lig'in 19'uncu haftasında 18 Ocak Pazartesi günü saat 19.00'da MKE Ankaragücü ile Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

İdman, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde 17.00'de başladı. Kasımpaşa karşısında ilk 11'de görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladıkları antrenmanı pas organizasyonlarıyla sürdürdü. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Gökhan Gönül , Kemal Ademi ve Tolga Ciğerci özel programlar dahilinde çalışırken; Diego Perotti'nin tedavisine devam edildi. Filip Novak ise antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. Öte yandan yapılan muayene ve çekilen MR sonrası sağ diz ön çapraz bağlarında gerilme tespit edilen Sinan Gümüş 'ün de tedavisine başlandı.Bu arada antrenman öncesinde Sinan Gümüş'ün doğum günü de kutlandı.

Sarı lacivertli ekip, MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.