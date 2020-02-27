Fenerbahçe, moral yemeğinde bir araya geldi - Son Dakika
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Fenerbahçe, moral yemeğinde bir araya geldi

6 saat önce

Fenerbahçe'de yönetim, futbolcular ve teknik heyet Kalamış'ta bir araya gelerek moral yemeği yedi.

Fenerbahçe, moral yemeğinde bir araya geldi, System.String[]

Fenerbahçe'de yönetim, futbolcular ve teknik heyet Kalamış'ta bir araya gelerek moral yemeği yedi.


Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler, Futbol A Takım teknik heyeti ve oyuncularıyla moral yemeğinde bir araya geldi.


Yemekte Ali Koç'un yanı sıra Başkan Yardımcısı Erol Bilecik, Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Sevil Zeynep Becan, Fethi Pekin, Mustafa Kemal Danabaş, Simla Türker Bayazıt, Ömer Okan, Selahattin Baki, İlker Dinçay ve Teknik Direktör Ersun Yanal da yer aldı.


Kalamış'ta düzenlenen yemekte Fenerbahçe teknik heyeti ve futbolcular tam kadro bulundu. - İSTANBUL

Fenerbahçe, Kalamış, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 06:13 Kaynak: İHA
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