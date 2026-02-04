Fenerbahçe, N'Golo Kante Transferinde Erdoğan'a Teşekkür Etti - Son Dakika
Fenerbahçe, N'Golo Kante Transferinde Erdoğan'a Teşekkür Etti

04.02.2026 11:00
Fenerbahçe, Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante'nin transfer sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği destek için teşekkür mesajı yayımladı. Kulüp, taraftarın güveninin motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, birlik ve beraberlik içerisinde mücadele edeceklerini vurguladı.

FENERBAHÇE, Fransız orta saha oyuncu N'Golo Kante'nin transfer sürecinde verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, dünya futbolunun önemli isimlerinden N'Golo Kanté'nin transfer sürecini başarıyla tamamlamıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, hem Fenerbahçemizin hem de Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak bu sürecin olumlu şekilde neticelenmesi noktasında verdikleri önemli destekler dolayısıyla, şahsım ve kulübüm adına teşekkürlerimi sunarım. Bilinmelidir ki bu süreç boyunca büyük Fenerbahçe taraftarının kulübüne olan inancı, gösterdiği güçlü destek ve yanımızda hissettirdiği güven, bizler için en büyük motivasyon ve güç kaynağı olmuştur. Şimdi o gücü sahaya taşıma, takımımızın yanında olma zamanı. Birlikte inanacak, birlikte mücadele edecek ve birlikte başaracağız" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

