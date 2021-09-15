Fenerbahçe'nin Eintracht Frankfurt maçı kadrosu belli oldu - Son Dakika

Sarı-lacivertlilerin Almanya 'ya götürdüğü futbolcular belli oldu. Sakatlığı geçen Yunan futbolcu Dimitris Pelkas da kadroda yer aldı.

Fenerbahçe 'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında deplasmanda oynayacağı Eintracht Frankfurt karşılaşmasının kamp kadrosu belli oldu. Sakatlığı geçen Yunan futbolcu Dimitris Pelkas da kadroda yer aldı.

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