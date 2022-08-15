Fenerbahçe son hafta derbiden galip ayrıldı! Galibiyetin ödülü büyük oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe son hafta derbiden galip ayrıldı! Galibiyetin ödülü büyük oldu

15.08.2022 09:00
Fenerbahçe son hafta derbiden galip ayrıldı! Galibiyetin ödülü büyük oldu

Fenerbahçe'nin elektronik spor takımı Fenerbahçe Esports'un Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi'nin son haftasında Beşiktaş Esports ile derbi heyecanı yaşadı. Derbiden galip ayrılan Sarı-Lacivertliler ligi 6. sırada tamamlayarak play-off'lara kalmaya hak kazandı.

League of Legends'ın Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi'nde 9. hafta 2. gün maçları da tamamlanarak ligin sonuna gelindi ve Fenerbahçe son haftada Beşiktaş Esports'u yenerek son sırada play-off'lara katıldı.

DERBİNİN GALİBİ FENERBAHÇE OLDU

Fenerbahçe Espor'un League of Legends'ta mücadele ettiği Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi'nde son hafta Beşiktaş Esports ile karşılaştı. Derbide 1-0 galip gelen Sarı-Lacivertli ekip, ligi 6. sırada tamamlayarak play-off'lara son sırada katılmayı başardı.

Fenerbahçe son hafta derbiden galip ayrıldı! Galibiyetin ödülü büyük oldu

GALİBİYET, PLAY-OFF'LARI GETİRDİ

Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi'nin tamamlanmasının ardından play-off'lara katılacak takımlar belli oldu. Ligde ilk 6 sırada yer alan takımların katılacağı play-off'lara Fenerbahçe son anda Beşiktaş'ı ekarte ederek play-off'lara katılma şansını kaybettirdi.

"DESTEKLERİNİ ESİRGEMEYEN TARAFTARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ"

Son haftada play-off'lara kalmayı başaran Fenerbahçe Esports, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Son saniyeye kadar mücadele ettiğimiz Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi'ni 6. sırada tamamlayarak play-off'lara yükseliyoruz. Takımımızı tebrik eder, bu zamana kadar desteklerini esirgemeyen taraftarımıza teşekkür ederiz!" sözlerine yer verdi.

Fenerbahçe son hafta derbiden galip ayrıldı! Galibiyetin ödülü büyük oldu

ÇEYREK FİNAL KARŞILAŞMALARI BELLİ OLDU

League of Legends'ın Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi'nin play-off'larında çeyrek final karşılaşmaları belli oldu:

Dark Passage Esports – Fenerbahçe Esports: 20 Ağustos Cumartesi 14.00

Papara SuperMassive Blaze – Galatasaray Espor: 21 Ağustos Pazar 14.00

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Son Dakika Gamegar Fenerbahçe son hafta derbiden galip ayrıldı! Galibiyetin ödülü büyük oldu - Son Dakika


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