Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsü teslim edildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsü teslim edildi - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsü teslim edildi

6 saat önce

Fenerbahçe A Takım otobüsü düzenlenen törenle teslim edildi.

Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsü teslim edildi, System.String[]
Fenerbahçe A Takım otobüsü düzenlenen törenle teslim edildi. Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen törene, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Levent Birant, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular katıldı. Mercedes Benz tarafından yapılan otobüsünün üzerinde ise FENEROL Kampanyası'na destek veren sarı-lacivertli taraftarların isimleri yer aldı.

ALİ KOÇ: HAYIRLI İŞLERE İMZA ATIYORUZ

Başkan Ali Koç, Gürsel Turizm'e teşekkür ederek, "2000'li yıllara kadar tamamen resmi evraka dayanmadan, gönülden verilmiş bir destekleri var. Söz konusu yıllarda sponsorluk iş birliğine giden bir yolculuk. Sadece bu sene değil her sene özel tasarımlarla ulaşımımızı sağlamak için bize otobüsler veriliyor. Bu otobüsle salı günleri çocukları okullardan alıp stadımızı gezmeye getiriyoruz. Sayelerinde hayırlı işlere imza atıyoruz" dedi.

"BU SENEKİ OTOBÜS MANEVİ DUYGULAR YÜKLÜ"

Bu seneki otobüsün manevi duygularla yüklü olduğunu dile getiren Ali Koç, "Üzerinde FENEROL kampanyasına katılanların bir kısmının isimleri yazıyor. Olamayanların da anlayışla karşılamasını temenni ediyorum. Bugüne kadar verdiğiniz tüm desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Her zaman yolunuz açık, şansınız bol olsun. Otobüsün tasarımında ve bu hale gelmesinde emeği olan tüm çalışanlarınıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Fenerbahçe Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam da Gürsel Turizm'in Fenerbahçe'nin her ihtiyaç duyduğu anda yanında olduğunu dile getirdi. Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Levent Birant, Fenerbahçe için üretilen otobüsün tasarımının farklı bir şekilde ele alındığını söyledi. Mercedes Benz Türk Üst Yöneticisi Süer Sülün ise otobüsün Fenerbahçe'yi başarıdan başarıya taşımasını ve şampiyonluklara götürmesini diledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Otobüsten detaylar

-Açıklamalar

Ali Koç'un otobüse binmesi

Ali Koç'un şoför koltuğuna oturması

Hediyelerin verilmesi

Genel detaylar


- İstanbul
Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:29 Kaynak: DHA
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