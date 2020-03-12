Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Lucescu'nun yanına... - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Lucescu'nun yanına... - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Lucescu'nun yanına...

6 saat önce

Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör haberi... Teknik direktör arayışındaki Fenerbahçe'de gündeme Mircea Lucescu gelmişti.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Lucescu'nun yanına..., System.String[]

Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör haberi... Teknik direktör arayışındaki Fenerbahçe'de gündeme Mircea Lucescu gelmişti.


Yönetimin sezon sonuna kadar hocalık, ardından da sportif direktörlük teklifine, "Bu sezon ben gelirim. Sezon sonu da oğlum Razvan gelsin" şeklinde karşılık veren Rumen hoca, verilecek yanıtı bekliyor. Ancak sarı-lacivertlilerin bu fikre sıcak bakmadığı öğrenildi. Fenerbahçe cephesinin Lucescu'nun yanına Oğuz Çetin'i düşündüğü, camianın içinden gelen bir ismin daha faydalı olacağı yönünde görüş belirtildiği kaydedildi.


Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe ile iki şampiyonluk yaşayan Christoph Daum'un da halen listede olduğu ve B planı olarak bekletildiği gelen haberler arasında. Bu arada Ali Koç yönetiminin görüştüğü Alman teknik adam Roger Schmidt, PSV Eindhoven ile anlaştı. Schmidt'in istediği şartları bulamadığı için Fenerbahçe'yi düşünmediği ifade edildi.



Mircea Lucescu, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:38 
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