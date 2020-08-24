Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, koronavirüs olduğunu açıkladı

Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'ye transfer olan Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Carolina Alurralde, Instagram hesabından açıklamada bulunurken koronavirüs test sonucunun pozitif olduğunu ve 14 gün boyunca evde karantina altında kalacağını belirtti.

Fenerbahçe, bugün yaptığı açıklamada takımda bir futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı.

Alurralde'nin paylaşımının ardından birçok destek mesajı geldi.

SOSA İSTANBUL'A GELDİ AMA EŞİ IBIZA'DA KALDI

Fenerbahçe'ye imza atan Jose Sosa, geçtiğimiz hafta yeni takımına katılmak için İstanbul'a gelmişti. İstanbul'a yakın arkadaşıyla gelen Jose Sosa'nın eşi ve çocukları, İbiza'da tatillerine devam etti.