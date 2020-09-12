Fenerbahçe Opet galibiyetle başladı

Beşiktaş: 0
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe Opet, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.
SALON: Burhan FelekHAKEMLER: Aylin Nazire Turnaoğlu, İbrahim AcarFENERBAHÇE OPET: Cansu Çetin, Bahar Toksoy Guidetti, Lila Şengün, Mhajlovic, Dicle Nur Babat, Vargas (Melis Yılmaz, Aylin Sarıoğlu, Bianka, İpar Özay Kurt, Beliz Başkır, Ceren Kestirengöz)BEŞİKTAŞ: Zeynep Batmaz, Rida Erlalelitepe, Bengisu Aygün, Seray Altay, Seda Aslanyürek, Sinem Yıldız (Ece Güneşen, Derin Ezgi Taşdemir, Sude Pehlivan, Elif Teksoy, Gökçe Akkaya)SETLER: 25-12, 25-19, 25-12SÜRE: 69 dakika (20, 26, 23)
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 17:35 - Kaynak: DHA
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