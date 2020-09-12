Fenerbahçe Opet galibiyetle başladı

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe Opet, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

Fatih Terim: Okay Yokuşlu'yu istedik ama kulübü transfere izin vermedi

Bakan Koca, korona olduğu halde hastaneye alınmadığını söyleyen gençle ilgili paylaşım yaptı: Kovid-19 bulgusuna rastlanmadı