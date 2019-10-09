Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Öznur Kablo, kupasını aldı
Son Dakika Spor Fenerbahçe Öznur Kablo, kupasını aldı

Fenerbahçe Öznur Kablo, kupasını aldı

1 saat önce

Basketbolda 27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'u 86-62 yenerek kazanan Fenerbahçe Öznur Kablo, kupasını düzenlenen törenle aldı.

Fenerbahçe Öznur Kablo, kupasını aldı, System.String[]

Basketbolda 27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'u 86-62 yenerek kazanan Fenerbahçe Öznur Kablo, kupasını düzenlenen törenle aldı.

Kadir Has Kongre Merkezi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından kupa ve madalya seremonisi yapıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe'nin kaptanı Tuğçe Canıtez'e takdim etti.

Sarı-lacivertli oyunculara madalyalarını Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Kayseri Valisi Şehmuz Günaydın ile Hidayet Türkoğlu verdi.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 12. kez kazanan Fenerbahçe'de oyuncular, seremonide büyük sevinç yaşadı.

Gelecek Koleji Çukurova Basketbol oyuncuları ise madalyalarını Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Aydın Şerbetçioğlu'ndan aldı.

Maçın "En Değerli Oyuncusu" (MVP) Fenerbahçe'den Iagupova seçildi. Iagupova'ya ödülünü Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok verdi.

Öznur Kablo, Fenerbahçe, basketbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:30 Kaynak: AA
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