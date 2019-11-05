Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Öznur Kablo, Rusya'da Dinamo Kursk karşısında!
Son Dakika Spor Fenerbahçe Öznur Kablo, Rusya'da Dinamo Kursk karşısında!

Fenerbahçe Öznur Kablo, Rusya'da Dinamo Kursk karşısında!

8 saat önce

Spor ve Konser Kompleksi'ndeki mücadele, TSİ 19.00'da başlayacak.

Fenerbahçe Öznur Kablo, Rusya'da Dinamo Kursk karşısında!, System.String[]

Spor ve Konser Kompleksi'ndeki mücadele, TSİ 19.00'da başlayacak.


B Grubu'nda ikişer galibiyet ve birer yenilgisi olan iki takımdan Dinamo Kursk üçüncü, Fenerbahçe Öznur Kablo ise dördüncü sırada yer alıyor.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Dinamo Kursk, Öznur Kablo, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:08 
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