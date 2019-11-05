Fenerbahçe Öznur Kablo, Rusya'da Dinamo Kursk karşısında!
8 saat önce
Spor ve Konser Kompleksi'ndeki mücadele, TSİ 19.00'da başlayacak.
Spor ve Konser Kompleksi'ndeki mücadele, TSİ 19.00'da başlayacak.
B Grubu'nda ikişer galibiyet ve birer yenilgisi olan iki takımdan Dinamo Kursk üçüncü, Fenerbahçe Öznur Kablo ise dördüncü sırada yer alıyor.
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Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:08
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