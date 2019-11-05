Fenerbahçe Öznur Kablo, Rusya'da Dinamo Kursk karşısında!

Spor ve Konser Kompleksi'ndeki mücadele, TSİ 19.00'da başlayacak.



B Grubu'nda ikişer galibiyet ve birer yenilgisi olan iki takımdan Dinamo Kursk üçüncü, Fenerbahçe Öznur Kablo ise dördüncü sırada yer alıyor.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,