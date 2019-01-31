Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Serdar Aziz'i Resmen Açıkladı

Fenerbahçe, Serdar Aziz'i Resmen Açıkladı

1 saat önce

- Fenerbahçe, Serdar Aziz'i resmen açıkladıİSTANBUL - Fenerbahçe, milli stoper Serdar Aziz ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

- Fenerbahçe, Serdar Aziz'i resmen açıkladı

İSTANBUL - Fenerbahçe, milli stoper Serdar Aziz ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.
Sarı-lacivertli takım, Galatasaray ile yollarını ayıran Serdar Aziz ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe, bu transferi gece geç saatlerde resmi sitesinden de duyurdu. Kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, bonservisini elinde bulunduran 1990 doğumlu milli stoper Serdar Aziz ile 3.5 sezon için anlaşmaya varmıştır. Serdar Aziz'e hoş geldin diyor, çubuklu formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Serdar Aziz, Spor
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