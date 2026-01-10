Fenerbahçe Süper Kupa'yı Kazandı - Son Dakika
Fenerbahçe Süper Kupa'yı Kazandı

Fenerbahçe Süper Kupa'yı Kazandı
10.01.2026 23:59
Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu, Antalya'da kutlamalar yapıldı.

SÜPER Kupa finalinde Galatasaray'ı mağlup ederek kupayı kazanan Fenerbahçe'nin zaferi, Antalya'da coşkuyla kutlandı. Sarı-lacivertli taraftarlar otomobilleriyle konvoy yaptı.

Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi olan Fenerbahçe'nin zaferi, Antalya'da büyük coşkuyla kutlandı. Maçın bitiş düdüğünün ardından sarı-lacivertli taraftarlar, Kültür Mahallesi Kafeler Caddesi'nde bir araya geldi. Taraftarlar otomobilleriyle konvoy yaparken, Fenerbahçe bayrakları açtı ve tezahüratlar eşliğinde sevinç gösterilerinde bulundu. Kutlamalar sırasında zaman zaman meşaleler yakılırken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Kutlamalar olaysız şekilde sona erdi.

KADİR GÖZÜKÜÇÜK: AYAĞI UĞURLU GELDİ

Fenerbahçe taraftarı Kadir Gözüküçük, uzun süredir böyle bir sevinç yaşamadıklarını belirterek, "Uzun süredir tatmadığımız bir duygu bu. İnşallah devamı gelir. Saadettin başkanın ayağı uğurlu geldi" dedi.

Kaynak: DHA

