Fenerbahçe ve Beşiktaş, 352. randevuda - Son Dakika

Fenerbahçe ve Beşiktaş, 352. randevuda

28.11.2020 11:44
Fenerbahçe ve Beşiktaş, 352. randevuda, System.String[]

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek.

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek. İki ezeli rakip bugüne kadar toplamda 351 maçta karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş ise 125 galibiyet aldı. 93 mücadele beraberlikle sonuçlandı.

Süper Lig'de yarın haftanın maçında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Beşiktaş'ı konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesinde iki takımda da eksikler dikkat çekiyor. Fenerbahçe'de kaleci Harun, Tolga Ciğerci, Samatta, Nazım Sangare, Sinan Gümüş ve Enner Valencia forma giyemeyecek olan isimler. Beşiktaş'ta da Vida, Gökhan Töre, Ajdin Hasic'in yanı sıra cezalı olan Dorukhan Toköz ve Ersin Destanoğlu takımını yalnız bırakacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Gökhan Gönül, dün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı ve derbide forma giyebilecek. Beşiktaş'ta da Başakşehir karşısında sakatlığı nedeniyle oynamayan Rosier iyileşti. Sergen Yalçın'ın sağ bekte bu futbolcuya şans vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe üstün

İki ekip bugüne kadar tarihlerinde 351 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Fenerbahçe 133 galibiyet elde ederken, 125 maçı da Beşiktaş kazandı. 93 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin attığı 485 gole Beşiktaş 443 golle cevap verdi. İki ezeli rakip lig maçlarında ise 128 kez mücadele etti. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe'nin 47, Beşiktaş'ın 40 galibiyeti bulunuyor. 41 karşılaşma da berabere bitti. Ligdeki karşılaşmalarda Fenerbahçe 144 gol atarken, Beşiktaş ise 143 kez fileleri havalandırdı. Ezeli rakiplerin son mücadelesinde, Beşiktaş rakibini 2-0 mağlup etmişti. Bu mücadelede siyah-beyazlıların ikinci golünde asisti Caner Erkin yaparken, golü de Gökhan Gönül atmıştı. İki futbolcu yarın, Beşiktaş karşısında Fenerbahçe formasıyla mücadele edecek. Yarın saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmaya Fenerbahçe'nin Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, Dimitris Pelkas, Diego Perotti, Papiss Cisse 11'iyle çıkması bekleniyor. Beşiktaş'ın muhtemel 11'i ise şu şekilde: Utku, Rosier, Necip, Wellinton, Rıdvan (N'Sakala), Josef de Souza, Ghezzal, Atiba, Mensah, Larin, Aboubakar. Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği derbide, Numanoğlu'nun yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Süleyman Özay yapacak. - İSTANBUL

Fenerbahçe ve Beşiktaş, 352. randevuda
Fenerbahçe ve Beşiktaş, 352. randevuda

Spor Toto Süper Lig, Gökhan Gönül, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe ve Beşiktaş, 352. randevuda - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu Işıkları sökülüp, çeşmesi kırılan 600 yıllık Şahmelek Camii'ni talan edenler geride sadece bir kasket bıraktı Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi Kahramanmaraşlı emekli asker, yaptığı doğal ilaçla koronavirüsten korunuyor Yönetmen yardımcılığını bırakan genç kadın, memleketine dönerek annesiyle ejder meyvesi üretimine başladı Uzun süredir ortalarda görünmeyen Bekir Bozdağ, yanlış paylaşımıyla haber oldu Bir telefonla çıktı, 3 ay sonra tanınmaz halde bulundu! Acılı kardeş, 21 yıl önce öldürülen ağabeyinin katilini arıyor İlginç hırsızlık: Soydukları marketten çelik kasayla birlikte 251 adet çikolata çaldılar
İran'daki suikast Ortadoğu'yu karıştırdı! Netanyahu 2018'de yaptığı konuşmada dün öldürülen Fahrizade'ye dikkat çekmiş: Bu ismi unutmayın İran'daki suikast Ortadoğu'yu karıştırdı! Netanyahu 2018'de yaptığı konuşmada dün öldürülen Fahrizade'ye dikkat çekmiş: Bu ismi unutmayın         
11:28
CNN Türk'teki tweet hatası alay konusu oldu! Canlı yayında Cemil Çiçekler karıştı CNN Türk'teki tweet hatası alay konusu oldu! Canlı yayında Cemil Çiçekler karıştı         
10:42
Gaziantep'te cadde ve sokaklarda yemek yenilmesi yasaklandı Gaziantep'te cadde ve sokaklarda yemek yenilmesi yasaklandı         
10:36
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı         
09:57
Son dakika: Yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olarak belirlendi! 2021'de vergi ve cezalar bu oranda artacak Son dakika: Yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olarak belirlendi! 2021'de vergi ve cezalar bu oranda artacak         
09:40
CHP'den Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: İmamoğlu'ndan özür dilemelidir CHP'den Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: İmamoğlu'ndan özür dilemelidir         
09:18
Hatay'da deprem ve tsunami uyarısı: Deniz kumundan yapılan binalar büyük tehlike taşıyor Hatay'da deprem ve tsunami uyarısı: Deniz kumundan yapılan binalar büyük tehlike taşıyor         
08:37
500 yıllık caminin duvarından Roma dönemine ait taşlar çıktı 500 yıllık caminin duvarından Roma dönemine ait taşlar çıktı         
08:12
Üç yıl içerisinde hem eşini hem de kızını kaybeden babanın paylaşımı yürek dağladı Üç yıl içerisinde hem eşini hem de kızını kaybeden babanın paylaşımı yürek dağladı         
07:39
"Partilerde abartıldığı kadar bir şey yok" diyen Buse İskendereoğlu da koronavirüse yakalandı         
07:38
Korona kurallarının hiçe sayıldığı gece kulübüne polis baskını Korona kurallarının hiçe sayıldığı gece kulübüne polis baskını         
06:54
Eşi tarafından vurulan genç kadın 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Eşi tarafından vurulan genç kadın 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti         
02:49
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı         
20:31
Bakan Koca, vaka sayısı yüzde 100 artan 5 ili paylaşıp uyardı: Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor Bakan Koca, vaka sayısı yüzde 100 artan 5 ili paylaşıp uyardı: Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor         
18:29
Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü         
16:39
Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı         
14:53
Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü         
14:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2020 12:00:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe ve Beşiktaş, 352. randevuda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei