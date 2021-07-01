Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Milli takımlara giden futbolcular ile Diego Perotti de idmanda yer almadı. Yeni transferler Steven Caulker ve Serdar Dursun takımla çalıştı.

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