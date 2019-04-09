Fenerbahçeli Futbolcu Mehmet Ekici, Pfdk'ya Sevk Edildi
1 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:17 Kaynak: AA
(TFF
) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici
'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK
) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'deki MKE Ankaragücü
maçında kırmızı kart gören Mehmet Ekici'nin kural dışı hareketi nedeniyle disipline sevk edildiği belirtildi. Müsabakada kırmızı kart gören MKE Ankaragücü oyuncusu Hector Canteros'un da aynı nedenle PFDK'ya gönderildiği aktarıldı.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Beşiktaş
, Demir Grup Sivasspor
, İstikbal Mobilya Kayserispor
, Aytemiz Alanyaspor
ve MKE Ankaragücü'nün de çeşitli nedenlerle disipline sevk edildiği duyuruldu.
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