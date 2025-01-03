Ferdi Tayfur'a benzerliğiyle dikkat çeken gençle ilgili skandal video! Gözaltına alındı - Son Dakika
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Ferdi Tayfur'a benzerliğiyle dikkat çeken gençle ilgili skandal video! Gözaltına alındı

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79 yaşında hayata veda eden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un 17 yaşındaki hayranı Talha Siraç Ünlü, sosyal medyada yer alan bir video nedeniyle gözaltına alındı. Ünlü'nün olduğu iddia edilen videoda Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapılan anlar yer aldı. Ünlü, sosyal medya hesabından videonun montaj olduğunu öne sürdü.

03.01.2025 09:36  Güncelleme: 09:50
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79 yaşında karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle hayata veda eden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vefat haberini alan hayranları, hastane önüne akın etti.

Ferdi Tayfur hayranı genç gözaltında iddiası

"EVLATLARI ÇOK ÜZGÜN"

Tayfur'un vefatının ardından hastaneye gelenler arasında giyim tarzı, saçları ve ayakkabılarıyla sanatçıya benzeyen Talha Siraç Ünlü de yer aldı. Hastane önünde açıklama yapan Ünlü, Tayfur'un ölümü nedeniyle çok üzgün olduğunu söyledi. Ünlü konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Çok hüzünlüyüz. Artık sadece dua edeceğiz. Kalbimizde yaşayacak. 2 Ocak artık bizim için ölümsüz bir gün. Ferdi Tayfur bizim için ölümsüz şarkılarıyla kalbimizde yaşayacak. Ben 11 yaşından beri hayranıyım. Onun gibi giyinirim, saz çalarım, kasetleri ve plakları hepsi odamda. Bir sevda bu. Ferdi Tayfur bir markadır. Evlatları çok üzgün. Cumartesi günü evlatları olarak hepimiz cenaze töreninde olacağız. Babamızı yalnız bırakmayacağız. Hepimiz onunla öbür dünyada karşılaşacağız"

PAYLAŞILAN VIDEO NEDENİYLE BAŞI DERTTE

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Ünlü olduğu iddia edilen kişinin Kur'an-ı Kerim'in üzerine oturduğu ve ayaklarıyla ezdiği anlar yer aldı.

Ferdi Tayfur hayranı genç gözaltında iddiası

MONTAJ İDDİASI

Talha Siraç Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda videodaki kişinin kendisi olmadığını ve montaj olduğunu öne sürdü.

GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sosyal medyada sanatçı Ferdi Tayfur'un ölümü üzerine bir kişinin dini değerlere hakaret içeren paylaşımlar yaptığının görüldüğü belirtildi. Bunun üzerine çalışma başlatıldığı bildirilen açıklamada, video içeriğindeki şüpheli Ünlü'nün evinde gözaltına alındığı kaydedildi.

Ferdi Tayfur\'a benzerliğiyle dikkat çeken gençle ilgili skandal video! Gözaltına alındı

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Son Dakika Gündem Ferdi Tayfur'a benzerliğiyle dikkat çeken gençle ilgili skandal video! Gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Çelikk:
    Bu Evlat Soytarı Resmen 3 0 Yanıtla
  • Ali Yeditepe:
    nasıl bir benzerlik kurdunuz alakası yok 3 0 Yanıtla
  • Murat Kor:
    Allah aşkına bu malın neresi Benziyor 0 0 Yanıtla
  • Osman Dönmez:
    o,ç dün diodun dua edecez allah rahmet eylesin diye p"""çn evladı 0 0 Yanıtla
  • Ahmet s:
    olayın Ferdi Tayfur ile ne alakası var aq... 0 0 Yanıtla
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