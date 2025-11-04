Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar - Son Dakika
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar

Ferdi Zeyrek\'in ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar
04.11.2025 20:21  Güncelleme: 20:35
Ferdi Zeyrek\'in ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi ve Nurcan Zeyrek'in de eşini kurtarmaya çalışırken yaralanmasına ilişkin hazırlanan iddianamede 10 şüphelinin, taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olma suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

FERDİ ZEYREK'İN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN İDDİANAME HAZIR

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ile kızı Nehir Zeyrek'in müşteki sıfatıyla yer aldığı soruşturmada 19 kişi hakkında işlem yapıldı, Yunusemre Belediyesi'nde görevli M.S. ve Ö.T. hakkında da soruşturma izni talep edildi.

Soruşturma sürecinde toplanan deliller, ifadeler, bilirkişi raporlarına göre, asli ve tali kusurlu olduğu saptanan 10 kişi hakkında iddianame hazırlandı. Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan iddianamede Zeyrek'in hayatını kaybettiği olayda Nurcan Zeyrek'in de eşini kurtarmaya çalışırken yaralandığı belirtildi.

10 ŞÜPHELİ HAKKINDA 15'ER YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Tutuklu şüpheliler, havuzun elektrik ve motor tesisatını yapan, montajlama işlemlerini gerçekleştiren N.B. ve havuz motoru bozulduğunda tamirini gerçekleştiren H.İ. ile tutuksuz şüpheliler site görevlisi A.E, havuz bakım temizliği ve zaman zaman makine dairesindeki problemlerle ilgilenen Y.Ö, motor bobinaj firması sahibi H.A, elektrik dağıtım firması görevlisi M.E, yapı denetim firmasında görevli denetçi mühendisler R.A, H.Ş. ve M.Ç, müteahhit firma yetkilisi M.G'nin taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olma suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Soruşturmada 9 kişi hakkında ise takipsizlik kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan dönemin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ağır yaralı halde kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da vefat etmişti.

Havuzun bakımından sorumlu Y.Ö. ile kaçak akım durumunu bildirmediği belirlenen sitenin bakım ve güvenlik işlerinden sorumlu A.S. gözaltına alınmış, iki şüpheli 11 Haziran'da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında, 14 Haziran'da ise evdeki enerji odasının havuza mesafesini standartlara uygun inşa etmediği öne sürülen Z.M, havuzun yapımında görev aldığı değerlendirilen M.Y.P, havuz enerji odasındaki motor ve elektrik aksamları ile diğer ekipmanları standartlara aykırı dizayn edip montajını yaptığı ileri sürülen N.B. ile yanlış ve hatalı montaj gerçekleştirdiği iddia edilen H.İ. gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Z.M, N.B. ve H.İ. taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla tutuklanmış, M.Y.P. ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Bilirkişi raporunda kusurlu görülmeyen ve havuzun inşa işini gerçekleştirdiği gerekçesiyle tutuklanan şüphelilerden Z.M. 27 Eylül'de işlemlerinin ardından cezaevinden tahliye edilmişti.

Kaynak: AA

Ferdi Zeyrek, Güvenlik, Manisa, Hukuk, Yaşam

Son Dakika Yaşam Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar - Son Dakika

SON DAKİKA: Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar - Son Dakika
