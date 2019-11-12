Feriştah Uğur son yolculuğuna uğurlandı

Feriştah Uğur'un cenaze namazı, Muğla Valisi Esengül Civelek , Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat , Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yöneticileri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin yanı sıra Uğur ailesinin yakınlarının katılımıyla Ulu Cami'de kılındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Erdoğan'la konuşması olay olan Barış Saylak, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atandı