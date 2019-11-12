Son Dakika Haberleri: Feriştah Uğur son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Yaşam Feriştah Uğur son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Feriştah Uğur son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bakiye Uğur'un annesi Feriştah Uğur yaşamını yitirdi.

Feriştah Uğur son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bakiye Uğur'un annesi Feriştah Uğur yaşamını yitirdi. Uğur'un cenazesi Milas'ta düzenlenen törenin ardından toprağa verildi


Feriştah Uğur'un cenaze namazı, Muğla Valisi Esengül Civelek, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yöneticileri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin yanı sıra Uğur ailesinin yakınlarının katılımıyla Ulu Cami'de kılındı.


Namazın ardından Uğur'un cenazesi Milas Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. - MUĞLA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Feriştah, Rektör, Muğla, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'la konuşması olay olan Barış Saylak, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atandı
PSG'nin sahibi Nasser Al-Khelaifi Leeds United'ı satın alacak Lisede öğretmen dehşeti! 15 yaşındaki öğrenciyi dövdü, tekmeledi, yerlerde sürükledi Yargıç, tecavüz mağduruna sordu: Size 150 bin dolar verse cezasının hafifletilmesini kabul eder misiniz?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 22:28:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Feriştah Uğur son yolculuğuna uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]