Ferrero, Kellogg's Çerez ve Meyveli Atıştırmalık Bölümlerini Devralıyor

Ferrero, Kuzey Amerika pazarındaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor.Küresel şekerleme grubu Ferrero Group ve iştirakleri (Ferrero; Kellog's şirketinin çerez ve meyveli atıştırmalık bölümlerini 1.3 milyar dolara alacağını duyurdu. 2018 yılında bu iş kollarının geliri yaklaşık 900 milyon dolara ulaşmıştı.Bu anlaşma ile Ferrero, ikonik çerez markası Keebler, çok satan hızlı atıştırmalık çerez markası Famous Amos, üst düzey evde atıştırmalık çerez markası Mother's, şekersiz çerez markası Murray ve Little Brownie Bakers gibi markaların yer aldığı önemli bir portföyün sahibi olacak. Ferrero aynı zamanda Stretch Island, Fruity Snacks, Keebler's dondurma külahları ve tart hamuru ürünlerinin yer aldığı Kellogg 's meyveli atıştırmalık ürünlerini de devralacak.Ferrero 2017 yılı itibariyle farklı ABD markaları ve iş kollarının bünyesine kattı. Bu son anlaşma ile Ferrero, Kuzey Amerika pazarında yeni ve stratejik bir ürün kategorisine de giriş yapmış oluyor. Anlaşma kapsamında Ferrero; Allyn, Washington , Augusta, Georgia, Florence ve Louisville Kentucky bölgelerinde yer alan altı gıda üretim tesisini; Chicago, Illinois 'de yer alan iki tesisi ve Baltimore Maryland 'da yer alan kiralık bir üretim tesisinin de sahibi olacak.Ferrero Group Yönetim Kurulu Başkanı Giovanni Ferrero , "Kellogg's çerez ve meyveli atıştırmalık bölümlerini satın almamız Kuzey Amerika pazarında etki alanımızı ve ürün gamımızı genişletme planlarımıza uygun bir adım oldu. Fannie May, Ferrara Candy Company ve önceki Nestlé U.S. şekerleme iş kollarını devralırken geçtiğimiz süreçlerde olduğu gibi, bu süreçte de önemli pek çok Kellogg's markasının Ferrero portföyüne dahil olmasını ve Ferrero'nun büyüyen marka konumunu sürdürmesini sabırsızlıkla bekliyorum. Kellogg's'a, onun mirasına ve değerlerine karşı büyük bir saygımız var, bu doğrultuda Kellogg's'un da Ferrero'yu seçmiş olmasından gurur duyuyoruz" dedi.Ferrero Group CEO 'su Lapo Civiletti, "Kendi pazarında önemli bir konuma sahip olan ve tüketiciler tarafından da çok sevilen bir ürün portföyünü satın alıyoruz. Bu anlaşma bize dünyanın en büyük çerez pazarında ürün portföyümüzü çeşitlendirme ve büyütme fırsatı sunuyor" diye konuştu.Ferrara Candy Company CEO'su Todd Siwak ise "Bu devralma, stratejik büyüme hedeflerimizi geliştirme noktasında bizim için heyecan verici bir fırsat. Önümüzdeki dönemde müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer ortaklarımızla ticari planlarımızı paylaşmayı ve Kellogg's şirketinden yeni iş arkadaşlarımızı karşılamayı sabırsızlıkla bekliyoruz" şeklinde konuştu. Söz konusu satın alma yasal düzenleyicilerinin onayına tabidir ve sürecin bu yılın ikinci yarısında sonlanması beklenmektedir. Bu süreçte JP Morgan Securities plc ve Davis Polk & Wardwell Ferrero'ya danışmanlık hizmeti vermiştir. - İSTANBUL