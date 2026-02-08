Fethiye'de Trafik Kazası: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Fethiye'de Trafik Kazası: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti

08.02.2026 15:09
Muğla'nın Fethiye ilçesinde hatalı sollama sonrası meydana gelen kazada 1 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, sürücüsü hatalı sollama yapan otomobilin karşı yönden gelen hafif ticari araçla çarpıştığı kazada Halil Efe Yılmaz (3) hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Fethiye-Çameli kara yolun Üzümlü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Denizli'nin Çameli ilçesinden Fethiye yönüne giden 48 AKR 532 plakalı otomobil, hatalı sollama sonucu karşıdan gelen 48 RH 296 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, her iki araçta sıkışanları çıkardı. 1'i çocuk 7 yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan 3 yaşındaki Halil Efe Yılmaz, tedaviye alındığı Fethiye Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer 6 yaralının ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Kaza nedeniyle Fethiye-Çameli kara yolu 1 saat süreyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Araçların kaza yerinden kaldırılmasının ardından yol kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açıldı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

