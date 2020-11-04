Fethiyespor: 2-1

Altınordu karşılaşmayı 2-1 kazanarak tur atlayan taraf oldu.

İngiliz perakende devi Marks & Spencer, 94 yıl sonra ilk kez zarar etti

Altının kilogramı 517 bin 500 liraya geriledi

İzmir'de depremin ardından iki ayrı noktada yer altından sıcak su çıkmaya başladı

Ayda'nın babasından yürek yakan sözler: Enkaza girmek için birinden mont çaldım, çaresizlik her şeyi yaptırıyor