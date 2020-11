Fethiyespor: 2-1

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Can Cengiz (xx), Enes Berk Güçlü (xx), Anıl Küçükkaraca (xx)ALTINORDU: Mertcan (x) - Furkan Metin (xx), Sinan (xxx), Yusuf Can (xx), Ufuk (xxx) (Dk. 63 Özgür xx), Muzaffer (x) (Dk. 46 Birhan xx), Muhammed (xx), Yiğit Emre (x) (Dk. 46 Metehan xx), Burak (xxx) (Dk. 85 Altuğ), Oğuzhan (xx), Hüsamettin (xxx) (Dk. 69 Ahmet Dereli xx)FETHİYESPOR: Kubilay (xx) - İbrahim (x), Kutay (x), Mert (x), Mehmet (x), Fatih (x), Murat Berkan (x) (Dk. 76 Berkay x), Harun (x) (Dk. 76 Oğuzhan x), Turgay (xx) (Dk. 58 Ali Han x), Serhat (xx) (Dk. 76 Hakan x), Yasin (x) (Dk. 63 Yakup x)GOLLER: Dk. 39 Turgay ( Fethiyespor ) - Dk. 50 Burak, Dk. 59 Hüsamettin ( Altınordu )SARI KARTLAR: Muzaffer, Muhammed, Yusuf Can (Altınordu)ZİRAAT Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu mücadelesinde Altınordu evinde Fethiyespor'u ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta 2-1 mağlup ederek tur atladı. Konuk ekibin golünü 39'uncu dakikada Turgay atarken, Altınordu'nun golleri 50'nci dakikada Burak, 59'uncu dakikada Hüsamettin'den geldi.39'uncu dakikada Altınordu kalecisi Mertcan'ın hatalı pasında topu kontrol eden Turgay, solundaki Serhat'ı gördü. Kaleciyle karşı karşıya kalan Serhat'ın pasında Turgay meşin yuvarlağı bomboş pozisyonda filelere yolladı: 0-1.İlk yarı bu skorla sona erdi.50'nci dakikada ev sahibi ekip skora denge getirdi. Muhammed'in pasıyla soldan ceza sahasına giren Ufuk'un pasında Burak, plase bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi: 1-1.59'uncu dakikada Altınordu öne geçti. Sağdan Burak'ın kullandığı kornerde ön direkte Sinan'ın kafasından seken topa kale önünde Hüsamettin kafayla dokundu: 2-1.

Altınordu karşılaşmayı 2-1 kazanarak tur atlayan taraf oldu.

- İzmir