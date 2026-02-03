Fethiyespor'dan Ziraat Kupası'nda Mağlubiyet

Fethiyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, ligde istedikleri noktada olmadıklarını belirterek oyun anlamında gelişmek istediklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. haftasında Fethiyespor deplasmanda Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldu. Fethiyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Karafırtınalar, maç öncesi oyuncularıyla yaptıkları planlamaya değinerek, "Buraya gelirken oyuncularıma iki seçenek sundum. ya savunma yapacaktık ya da oyun oynayacaktık. Savunma yapmayı tercih ettik çünkü geniş alanları savunamıyoruz, bu bir gerçek" dedi.

Maçın büyük bölümünde savunma planına sadık kaldıklarını ifade eden Karafırtınalar, "60-65 dakika boyunca bunu uyguladık. Biz pozisyon bulamadık ama rakibe de pozisyon vermedik. Gol verilmeyince ister istemez bir moral bozukluğu oldu, sonrasında da golleri yedik" diye konuştu.

Lig durumuna da değinen tecrübeli teknik adam, "Ligde sağlıklı bir yerde değiliz. Oyun olarak kendimizi daha fazla geliştirip, oyun oynamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nın hedef değil hayal olduğunu vurgulayan Karafırtınalar, "Kupa bizim hayalimizdi, hedefimiz değildi. Burada oyuncularım neler yapabildiklerini gördüler" şeklinde konuştu. - TRABZON