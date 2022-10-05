FETÖ'cülük sebebiyle ordudan ihraç edilen binbaşı, İstanbul'da yüklü miktarda para ile yakalandı - Son Dakika
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FETÖ'cülük sebebiyle ordudan ihraç edilen binbaşı, İstanbul'da yüklü miktarda para ile yakalandı

05.10.2022 09:25

FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilen Binbaşı G.S., İstanbul'da düzenlenen operasyonda yüklü miktarda para ile yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi. FETÖ'ye üye olduğu gerekçesi ile ordudan ihraç edilen Binbaşı G.S., İstanbul'da düzenlenen operasyonda yüklü miktarda para ile yakalandı.

FETÖ üyesi olduğu gerekçesi ile ordudan ihraç edilen binbaşı, İstanbul'da yüklü miktarda para ile yakalandı

EVDEN YÜKLÜ MİKTARDA DÖVİZ ÇIKTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Deniz Kuvvetleri Komutanlığından binbaşı rütbesinde iken ihraç edilen ve hakkında arama kararı bulunan G.S. isimli şüpheli, saklandığı evde yakalandı. Evde yapılan aramada 10 bin euro, 12 bin 440 dolar, 10 bin 870 Sterlin, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

FETÖ üyesi eski asker, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından binbaşı rütbesinde iken ihraç edilmişti.

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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 5 Ekim 2022 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 5 Ekim 2022 İSTANBUL-ŞARKICI TUĞBA ÖZERK TEK CELSEDE BOŞANDI İSTANBUL-ŞARKICI TUĞBA ÖZERK TEK CELSEDE BOŞANDI
Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'cülük sebebiyle ordudan ihraç edilen binbaşı, İstanbul'da yüklü miktarda para ile yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: FETÖ'cülük sebebiyle ordudan ihraç edilen binbaşı, İstanbul'da yüklü miktarda para ile yakalandı - Son Dakika
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