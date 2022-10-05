FETÖ'cülük sebebiyle ordudan ihraç edilen binbaşı, İstanbul'da yüklü miktarda para ile yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi. FETÖ'ye üye olduğu gerekçesi ile ordudan ihraç edilen Binbaşı G.S., İstanbul'da düzenlenen operasyonda yüklü miktarda para ile yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Deniz Kuvvetleri Komutanlığından binbaşı rütbesinde iken ihraç edilen ve hakkında arama kararı bulunan G.S. isimli şüpheli, saklandığı evde yakalandı. Evde yapılan aramada 10 bin euro, 12 bin 440 dolar, 10 bin 870 Sterlin, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
FETÖ üyesi eski asker, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından binbaşı rütbesinde iken ihraç edilmişti.
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