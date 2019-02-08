Son Dakika Haberleri: Fetö'den Aranan ve Sahte Kimlikle Yakalanan Öğretmen Tutuklandı

Fetö'den Aranan ve Sahte Kimlikle Yakalanan Öğretmen Tutuklandı

1 saat önce

Samsun'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve saklandığı örgüt evinde sahte kimlikle yakalanan ihraç öğretmen mahkemece tutuklandı.

Fetö'den Aranan ve Sahte Kimlikle Yakalanan Öğretmen Tutuklandı, System.String[]
Samsun'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve saklandığı örgüt evinde sahte kimlikle yakalanan ihraç öğretmen mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY kapsamında firarda olan ve örgüt evlerinde saklanan şüpheli şahısların yakalanmalarına yönelik Samsun Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi Müdürlüğü ekiplerinin tespitleri doğrultusunda Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum ilçesinde bulunan 1 adrese baskın düzenlendi. Söz konusu örgüt evinde yapılan aramada Samsun 2. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı olan ve 2 adet ByLock abonelik kaydı olduğu tespit edilen, FETÖ'ye müzahir sendika ve derneklere üyeliği olan, Bank Asya'da katılım hesabı bulunan Ö.K., başkası adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandı. Ö.K.'nin öğretmen iken KHK ile meslekten ihraç olduğu öğrenildi.

KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Ö.K., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ö.K., "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:32 Kaynak: İHA

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