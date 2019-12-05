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Son Dakika Güncel FETÖ'den gözaltına alınan 2 eski TÜBİTAK çalışanı tutuklandı - Son Dakika

FETÖ'den gözaltına alınan 2 eski TÜBİTAK çalışanı tutuklandı

6 saat önce

Kocaeli merkezli 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan FETÖ şüphelisi 9 eski TÜBİTAK çalışanından 2'si tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ'den gözaltına alınan 2 eski TÜBİTAK çalışanı tutuklandı, System.String[]

Kocaeli merkezli 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan FETÖ şüphelisi 9 eski TÜBİTAK çalışanından 2'si tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi yapılanmasının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak yürütülen çalışmalarda terör örgütünün TÜBİTAK yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 9 eski TÜBİTAK çalışanı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Kocaeli merkezli Diyarbakır, Yalova ve İstanbul illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Adliyedeki ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkartılan şahıslardan 2'sinin tutuklanmasına karar verilirken,7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İHA)

Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 07:15 Kaynak: İHA
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