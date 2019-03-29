Son Dakika Haberleri: Fetö'den Gözaltına Alınan Tetkik Hakimi Serbest

Fetö'den Gözaltına Alınan Tetkik Hakimi Serbest

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yargıtay tetkik hakimi A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fetö'den Gözaltına Alınan Tetkik Hakimi Serbest, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yargıtay tetkik hakimi A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından görevden uzaklaştırılan ve kurulun ihbarı üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde iki gün önce gözaltına alınan A.Ö, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Cumhuriyet Savcısı Murat Özcan, ifadesini aldığı A.Ö'yü tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği, A.Ö'yü yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza verme şartlarıyla serbest bıraktı.

Öte yandan FETÖ itirafçısı bir astsubayın "kendisinden sorumlu örgüt abisi" olarak teşhis etmesi üzerine hakkında soruşturma başlatılan Ankara Adliyesinde görevli hakim M.A.Ç. için savcılığın ek gözaltı süresi aldığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 07:38 Kaynak: AA

Yargıtay, Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sanatçı Murat Kekilli'nin Babası Yaşamını Yitirdi 8 Aylık Eşini Aşağıya Attı Nişanlı Polis Çiftin Kıskançlık Tartışması Ölümle Bitti Yerel Seçimler Öncesi Yapılan Son Anketten Çarpıcı Sonuç! 5 Büyükşehirden 4'ünde Millet İttifakı Önde Gidiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 21:21:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö'den Gözaltına Alınan Tetkik Hakimi Serbest
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]