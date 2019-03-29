Fetö'den Gözaltına Alınan Tetkik Hakimi Serbest
1 saat önce
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yargıtay tetkik hakimi A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yargıtay
tetkik hakimi A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK
) tarafından görevden uzaklaştırılan ve kurulun ihbarı üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde iki gün önce gözaltına alınan A.Ö, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara
Adliyesine getirildi. Cumhuriyet Savcısı Murat Özcan
, ifadesini aldığı A.Ö'yü tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.
Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği, A.Ö'yü yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza verme şartlarıyla serbest bıraktı.
Öte yandan FETÖ itirafçısı bir astsubayın "kendisinden sorumlu örgüt abisi" olarak teşhis etmesi üzerine hakkında soruşturma başlatılan Ankara Adliyesinde görevli hakim M.A.Ç. için savcılığın ek gözaltı süresi aldığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 07:38 Kaynak: AA
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