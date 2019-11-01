FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına ilişkin iddianamede, aralarında Öksüz'ün kayınbiraderi Ali...
7 saat önce
FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına ilişkin iddianamede, aralarında Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım'ın da bulunduğu 5 sanığın "anayasal du¨zeni ortadan kaldırmaya tes¸ebbu¨s" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:34 Kaynak: AA
FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına ilişkin iddianamede, aralarında Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım'ın da bulunduğu 5 sanığın "anayasal du¨zeni ortadan kaldırmaya tes¸ebbu¨s" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.
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