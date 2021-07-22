FETÖ firarisi çift saklandıkları köyde yakalandı - Son Dakika

FETÖ firarisi çift saklandıkları köyde yakalandı

Zonguldak'ta haklarında FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan çift, saklandıkları köyde yakalanarak tutuklandı.

Zonguldak'ta haklarında FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan çift, saklandıkları köyde yakalanarak tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S. (43) ve eşi L.S. (37) Gökçebey ilçesindeki Örmeci köyünde yapılan operasyonla yakalandı. Firari çift H.S. (43) ve eşi L.S. (37), çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Beycuma cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

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