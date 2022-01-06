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FETÖ'NÜN ASKERİ MAHREM YAPILANMASINA OPERASYON: 6 GÖZALTI - Son Dakika

FETÖ'NÜN ASKERİ MAHREM YAPILANMASINA OPERASYON: 6 GÖZALTI

06.01.2022 09:27

ADANA'da FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

ADANA'da FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasında yer aldığı belirlenen 6 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. TEM ekipleri, örgütü yöneticilerince sabit telefonla ardışık arandığı tespit edilen meslekten ihraç 5 asker ile örgütün bir dönem KKTC askeri mahrem imamlığını yapan Ö.F.S.?yi yakalamak için şafak vakti operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

FETÖ'NÜN ASKERİ MAHREM YAPILANMASINA OPERASYON: 6 GÖZALTI
FETÖ'NÜN ASKERİ MAHREM YAPILANMASINA OPERASYON: 6 GÖZALTI
FETÖ'NÜN ASKERİ MAHREM YAPILANMASINA OPERASYON: 6 GÖZALTI

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Mahrem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: FETÖ'NÜN ASKERİ MAHREM YAPILANMASINA OPERASYON: 6 GÖZALTI - Son Dakika
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