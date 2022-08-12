FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Sorumlusu Adana'da yakalandı - Son Dakika
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FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Sorumlusu Adana'da yakalandı

12.08.2022 09:49

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Sorumlusu Adana'da yakalandı Adana'da 2018 yılından bu yana arana FETÖ Hava Kuvvetleri Sorumlusu yurt dışına kaçış hazırlığındayken gözaltına alındıADANA Adana'da 2018 yılından bu yana aranan FETÖ Hava Kuvvetleri Sorumlusu Ferhat Özhan yakalandı.

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Sorumlusu Adana'da yakalandı

Adana'da 2018 yılından bu yana arana FETÖ Hava Kuvvetleri Sorumlusu yurt dışına kaçış hazırlığındayken gözaltına alındı

ADANA Adana'da 2018 yılından bu yana aranan FETÖ Hava Kuvvetleri Sorumlusu Ferhat Özhan yakalandı. Yurtdışına kaçış hazırlığında olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.

Firari FETÖ üyelerinin yakalanması amacıyla Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde özel ekip kuruldu. TEM ekipleri, teknik ve fiziki takiple, örgütün 'Hava Kuvvetleri Komutanlığı sorumlusu' olarak 4 yıldır aranan Ferhat Özhan'ın (37), Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde saklandığını tespit etti. Ekipler, geçmişte diş hekimliği yapan şüphelinin yakalanmamak için apartmandan hiç çıkmadığını, yurtdışına kaçış hazırlığında olduğu belirledi. Operasyon için harekete geçen ekipler, söz konusu daireye yaptığı baskında Ferhat Özhan'ı gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda ise 8 bin 500 Euro, bin 500 dolar, 600 TL ile 84 gram altın ele geçirildi. Emniyete götürülen Özhan'ın Çukurova Üniversitesi'nde öğrenciyken, örgütün sözde 'büyük bölge talebe mesulü' olarak faaliyet gösterdiği, gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi.

Ayrıca Özhan'ın, örgütün Gaziantep'te düzenlediği sohbet toplantılarına katıldığı, örgütün sorumlularıyla irtibatlı olduğu öne sürüldü. Özhan'ın, 2003 yılında örgütün lise ve dershanelerinde eğitim gördüğü, üniversite döneminde de yurtlarında kaldığı kaydedildi. Önceki operasyonlarda gözaltına alınan bir subayın, kendisini Özhan'ın yetiştirdiği yönünde ifade verdiği öğrenildi. Ayrıca zanlının Kozanlı Ömer lakaplı FETÖ'nün emniyet sorumlusu gerçek ismi Osman Hilmi Özdil olan şahısla da bağlantılı olduğu belirlendi. Özdil'de bir süre önce yakalanıp tutuklanmıştı.

Emniyetteki sorgusunda hakkındaki suçlamaları reddeden Özhan, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklandı.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Adana Emniyet Müdürlüğü, Çukurova, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Sorumlusu Adana'da yakalandı - Son Dakika

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