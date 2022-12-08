FETÖ'cü Akın İpek, Türkiye'ye karşı açtığı 7 milyar dolarlık davadan eli boş döndü

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FETÖ'cü Akın İpek'in sahibi olduğu İngiltere merkezli Ipek Investment Ltd. Şirketi uğradığı zararın karşılanması için 7 milyar dolar tazminat talep edilen davayı Türkiye kazandı.

DAVAYI TÜRKİYE KAZANDI

Akın İpek 30 Ağustos 2015 tarihinden beri İngiltere'de firari olarakyaşıyor ve ticaret hayatına bu ülkede devam ediyor. Akın İpek 2018'de, İpek Koza mallarına el koyulmasına ilişkin Washington merkezli tahkim mahkemesinde dava açtı. 4 yıl süren dava bugün sonuçlandı. Türkiye Cumhuriyeti FETÖ'nün açtığı uluslararası davayı kazandı. Söz konusu yargılama, el koymalara ilişkin devlete karşı açılmış tazminat davası niteliğinde FETÖ'nün bir uluslararası mahkemede açtığı en büyük dava olarak biliniyordu.

"SEVİNCİMİZ BÜYÜK"

Türkiye Cumhuriyeti'nin avukatlığını üstlenen Mustafa Doğan İnal davayla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "FETÖ'cü Akın ipek'in (İpek Invesment) Türkiye Cumhuriyeti aleyhine ICSID'de açmış olduğu davayı kazandık! Türkiye Cumhuriyeti'nin avukatı LEXIST hukuk ofisi olarak sevincimiz büyük. Emeği geçen herkesi kutluyorum" ifadelerini kullandı.