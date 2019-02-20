Fetö'nün "Mahrem Askeri Yapılanması"Na Yönelik Soruşturma
2 saat önce
Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, 6 ilde gözaltına alınan 2'si muvazzaf 9 zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Tokat
'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, 6 ilde gözaltına alınan 2'si muvazzaf 9 zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, terör örgütünün mahrem askeri yapılanmasına yönelik Tokat, Ankara
, İzmir
, Şırnak
, Ordu
ve Kocaeli
'de, 2 muvazzaf astsubay ile kapatılan askeri okulların 7 eski öğrencisi, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Serbest bırakılan şüphelilerin, pişmanlık hükümlerinden yararlanarak "itirafçı" oldukları öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:10 Kaynak: AA
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