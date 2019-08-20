FETÖ'nün üniversite yapılanmasına operasyon
1 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üniversite yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:34 Kaynak: AA
Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üniversite yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgüte yönelik soruşturma kapsamında, haklarında ifade ve fotoğraf teşhisi bulunan şüphelilerden 10'unun Ankara, Erzurum
, Kahramanmaraş
, Karabük
, Uşak
, Ağrı
, İstanbul
, Antalya
, Kütahya
, Kocaeli
ve Hatay
'da gözaltına alındığı, 11'inin yakalanması için ise Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele
Şube Müdürlüğünün çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
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