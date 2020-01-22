FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan... - Son Dakika

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FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan...
6 saat önce
FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, 45 yıl hapis cezası aldı. Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:56 Kaynak: AA
Son Dakika Eski MİT mensubu Enver Altaylı'ya FETÖ yöneticiliği ve casusluk davası açıldı FETÖ'nün kamuya yeniden sızmak için "tavşan aday" taktiğini kullandığı ortaya çıktı FETÖ elebaşının en yakınındaki Bekmezci: Gülen'i severim, terörist diyemem Esenyurt'ta mobilya imalathanesinde yangın çıktı