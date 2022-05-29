Adana'da FETÖ operasyonuna 1 tutuklama - Son Dakika
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Adana'da FETÖ operasyonuna 1 tutuklama

29.05.2022 09:14

Adana'da terör örgütü FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Adana'da terör örgütü FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Gülden D., Figen Y., Harun Y., Turgay A., ve Habib Ö.'nün terör örgütü FETÖ/PDY'ye bağlantısı olduğunu tespit etti. TEM ekipleri, şüphelilerin örgütün gizli haberleşme sistemi olan ByLock'u kullandıkları, sorumlularla irtibatlı oldukları, örgütün gelir kaynağı olan Bank Asya'da hesap kaydının bulunduğu, örgüte yakın olan yurtlarda kalan öğrencilerden sorumlu oldukları, sosyal paylaşım sitelerinde örgüt propagandası yapmak gibi suçlar işlediklerini de tespit etti.

Polis ekipleri zanlılara yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 2'si kadın 5 kişi gözaltına alınarak sorgulamak üzere emniyete götürüldü. İfadelerinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Habib Ö. tutuklanırken diğer 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA

Adana'da FETÖ operasyonuna 1 tutuklama
Adana'da FETÖ operasyonuna 1 tutuklama
Adana'da FETÖ operasyonuna 1 tutuklama
Adana'da FETÖ operasyonuna 1 tutuklama
Adana'da FETÖ operasyonuna 1 tutuklama
Adana'da FETÖ operasyonuna 1 tutuklama
Adana'da FETÖ operasyonuna 1 tutuklama
Adana'da FETÖ operasyonuna 1 tutuklama

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Fetullahçı Terör Örgütü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Terör, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da FETÖ operasyonuna 1 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da FETÖ operasyonuna 1 tutuklama - Son Dakika
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