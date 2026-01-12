Dev FETÖ operasyonu! 81 şüpheli kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
Dev FETÖ operasyonu! 81 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Dev FETÖ operasyonu! 81 şüpheli kıskıvrak yakalandı
12.01.2026 09:10
Dev FETÖ operasyonu! 81 şüpheli kıskıvrak yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Balıkesir merkezli FETÖ'ye yönelik bu sabah eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda; aktif kamu görevlilerinin de içerisinde olduğu 81 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya yakalanan şüphelilerin telefonlarında örgütün gizli haberleşme programı ByLock bulunduğunu aktardı.

İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Balıkesir merkezli operasyonlarla FETÖ'ye ağır darbe indirildi. Gelişmeyi duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonlarda 81 şüphelinin yakalandığını ifade etti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Balıkesir merkezli FETÖ'ye yönelik bu sabah eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda; aktif kamu görevlilerinin de içerisinde olduğu 81 şüphelinin yakalandığını belirterek şu bilgileri verdi:

"EGM KOM ve istihbarat başkanlıkları ile cumhuriyet başsavcılıkları koordinasyonunda yapılan çalışmalar sonucu; gizli tanıktan elde edilen dijital materyallerdeki bilgiler doğrultusunda; İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Erzincan, Hatay, İzmir, Kayseri, Kütahya, Manisa, Muğla, Sivas, Şanlıurfa ve Rize'de düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, örgütle bağlantılı şirketlerde kayıtlarının bulunduğu, FETÖ'nün 'Emniyet mahrem yapılanmasında' sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri örgütün kendi içerisinde oluşturduğu mahrem yapı içerisinde hiyerarşiye göre hareket ettikleri, çeşitli görev ve vasıflardaki örgüt üyelerinin sorumlu oldukları emniyet mensubu şahıslarla örgütsel görüşmeler gerçekleştirdikleri, her rütbeden emniyet mensubunu örgütün kendi içerisinde oluşturduğu kodlamalarla kodladıkları, örgüte kazandırmaya çalıştıkları emniyet mensuplarıyla ilgili çeşitli faaliyetler planladıkları, emniyet mensuplarını aile, tayin ve sağlık durumlarına kadar takip ettikleri tespit edildi."

Kaynak: İHA

